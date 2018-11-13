Экс-глава ГФС Продан сбежал из Украины, а не уехал "на лечение" – журналист (документ)

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о персональных претензиях к Продану за то, что его подчиненные пропускают контрабанду.

Бывший глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан сбежал из Украины в Молдову.

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Об этом сообщил журналист Евгений Плинский на своей странице в Facebook, опубликовав соответствующий документ.

«Публикую документ согласно которому Мирослав Продан 5 ноября в 06.20 минут покинул территорию Украины на молдавском автомобиле через п/п "Могилев-Подольский" и направился в Кишинев. В тот же день, в 14.04 отбыл из Кишинева на самолете в Варшаву.

Интересно что этот маршрут совсем не "вяжется" с его заявлением о том, что он находится на лечении в Германии», – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что дорога из Винницы в Кишинев – 500-550 км – с прохождением границы и по разбитым дорогам. До Киева - 260 км, откуда гораздо удобнее вылететь в Германию.

«Но Мирослав Васильевич почему-то едет ночью на молдавской машине в Кишинев, а оттуда не в Германию, а в Польшу. Странно? Очень. Но маршрут сразу перестает выглядеть странным, если предположить что это таки бегство. А я так и считаю», – подчеркнул Плинский.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил о персональных претензиях к Продану за то, что его подчиненные пропускают контрабанду. Также Луценко рассказал о давлении на правоохранительные органы со стороны ГФС во время расследований преступлений на таможнях.