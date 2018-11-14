СМИ узнали имя митрополита, не поддержавшего постановление Собора УМЦ МП

Митрополит Симеон единственный не поддержал постановление Собора УМЦ МП.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон - единственный из 83 участников Собора Украинской православной церкви Московского патриархата, прошедшего в Киево-Печерской Лавре, не подписал постановление Синода.

Об этом сообщает LB.ua, ссылаясь на собственные источники.

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Митрополит Симеон единственный не поставил под данным постановлением свою подпись, несмотря на давление, которое, как удалось выяснить, на него оказывали другие иерархи. Сам митрополит свое решение объяснил тем, что не согласен с разрывом евхаристического общения с Константинополем.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября должна была состояться встреча Порошенко с епископатом УПЦ МП в помещении Национального центра делового и культурного сотрудничества Украинский дом.

В то же время епископат УПЦ МП в этот день собрался в Киево-Печерской Лавре и провел экстренное заседание синода, который принял решение созвать собор, участие в котором обязательно для всех архиереев. По результатом заседания собор епископов УПЦ МП подтвердил свою готовность к встрече с Порошенко, но на церковной территории.

Также 13 ноября УПЦ МП заявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Собор епископов УПЦ МП считает, что решение священного синода Константинопольского патриархата от 11 октября 2018 года относительно украинского церковного вопроса «являются недействительными и не имеющими никакой канонической силы». Кроме того, собор епископов УПЦ МП заявил о невозможности присоединения к процессу создания единой поместной автокефальной православной церкви в Украине.

Однако позже стало известно, что Порошенко таки провел закрытую встречу в Украинском доме с некоторыми иерархами УПЦ МП.