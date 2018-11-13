Жебривский о псевдовыборах на Донбассе: Путин хотел показать, что будет разговаривать исключительно с Трампом

Жебривский считает, что "выборами" на Донбассе Путин унижает статус Европы.

Организовывая "выборы" на оккупированных территориях Донбасса, Россия пытается продемонстрировать, что президент РФ Владимир Путин будет общаться только с президентом США Дональдом Трампом.

Такое мнение в эфире телеканала ZIK высказал экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Почему Россия так спешила с выборами в Донецкой и Луганской областях? Первое – чтобы унизить статус Европы и чтобы показать, что нормандский формат, который включает [канцлера Германии Ангелу] Меркель и [президента Франции Эммануэля] Макрона, ничего не дает. Россия хотела показать, что Путин будет разговаривать исключительно с Трампом. Возможно, еще с китайцами, но по другим вопросам", – сказал он.

По словам экс-главы обладминистрации, еще одной причиной для проведения "выборов" стало желание Москвы усадить боевиков за стол переговоров, о чем говорит Путин "устами" своего кума, Виктора Медведчука.

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Как сообщал УНИАН, на территории самопровозглашенных незаконных формирований «ДНР и «ЛНР» 11 ноября проходило «голосование» на так называемых «выборах» «глав народных республик» и «депутатов народных советов». Международное сообщество выступило с осуждением этих псевдовыборов.

В Европейском Союзе, США, Японии заявили, что проведение «выборов» на территории ОРЛДО – это нарушение Минских договоренностей.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что фейковые «выборы» на Донбассе никем не будут признаны, а Россия понесет ответственность за их проведение.

Сегодня в Государственном департаменте США пригрозили властям Российской Федерации новыми санкциями после проведения псевдовыборов на Донбассе. Также в США отметили, что марионеточные формирования "ДНР" и "ЛНР" и вооруженные группировки боевиков должны быть расформированы.

В Британии осудили псевдовыборы и призвали РФ вывести войска из Донбасса. Британские дипломаты убеждены, что незаконно проведенные 11 ноября псевдовыборы подрывают усилия по урегулированию ситуации на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон осудили так называемые «выборы» на оккупированном Донбассе как противоправные и нелегитимные.

Президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели заявил, что псевдовыборы на оккупированной части Донбасса без согласия Украины, без прекращения огня и отвода тяжелого вооружения являются недействительными.