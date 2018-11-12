В ОБСЕ объяснили, почему не могут мониторить ситуацию в аннексированном Крыму

В настоящее время наблюдатели СММ регулярно осуществляют патрулирование в Херсонской области.

Для того, чтобы наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ могли работать в аннексированном Россией Крыму, необходим консенсус среди стран-участниц организации.

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Об этом говорится в ответе представителя пресс-подразделения СММ ОБСЕ Драгани Николич-Соломон, сообщает радио Свобода. «В марте 2014 года 57 государств-участников ОБСЕ консенсусным решением одобрили мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. С марта 2014 года мандат миссии не менялся. Любое изменение положений мандата СММ требует консенсусного решения всех 57 государств-участниц ОБСЕ, в частности Украины и России. Однако относительно доступа СММ в Крым консенсус достигнут не был», – пояснили в СММ ОБСЕ.

По словам представителя миссии, в отношении мандата миссии есть интерпретации со стороны делегаций Украины, Канады, США и России по поводу географии деятельности миссии, в частности, относительно Крымского полуострова.

«Пока соответствующий консенсус не будет достигнут, миссия не сможет осуществлять мониторинг в Крыму», – говорится в ответе.

Представитель миссии напомнила, что на данный момент наблюдатели СММ регулярно осуществляют патрулирование в Херсонской области, и с его ходом можно ознакомиться в отчетах миссии.

6 ноября по итогам встречи Трехсторонней контактной группы в Минске представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что на встрече, в частности, поднимался вопрос относительно осуществления СММ ОБСЕ мониторинга в Крыму. Украинская сторона настаивает на том, чтобы наблюдатели ОБСЕ имели доступ к территории аннексированного полуострова.