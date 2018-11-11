Вятрович объяснил, как следует декоммунизировать Донбасс и Крым

В Крыму значительной части объектов в рамках декоммунизации вернут исторические крымскотатарские названия.

После освобождения территорий Донбасса от российской оккупации декоммунизация региона должна быть быстрой и решительной, так как именно скорость обеспечит успех.

Такое мнение в чате на «Главреде» выразил директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович.

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"Когда мы начинали декоммунизацию в Украине, нам тоже говорили, что этот процесс нужно растянуть на много лет, этого нельзя делать быстро. Я сторонник быстрых и решительных изменений. Убежден, что именно скорость и решительность обеспечивают успех реформ. Так же убежден, что декоммунизация на Донбассе должна произойти достаточно быстро после освобождения этих территорий от российской оккупации", - отметил он.

Говоря о будущей декоммунизации аннексированного Крыма, глава УИНП рассказал, что значительной части объектов на полуострове вернут исторические крымскотатарские названия.

"Названия, которые должны быть изменены на территории Крыма в рамках процесса декоммунизации, уже проработаны и, более того, проголосованы в парламенте, но вступят в действие после освобождения Крыма. Это около семидесяти с чем-то названий, значительной части из которых вернут исторические названия, в частности, исторические крымскотатарские названия", - заключил он.

Напомним, в мае Владимир Вятрович отмечал, что работа по избавлению Украины от символов коммунистического тоталитарного прошлого почти завершена.