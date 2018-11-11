Более тысячи днепрян встретились с участниками президентских праймериз УКРОПа

По словам фаворита праймериз, народного депутата Александра Шевченко, следующие выборы президента могут стать решающими в истории Украины.

11 ноября участники президентских праймериз УКРОПа, Александр Шевченко, Ирина Головатенко и Оксана Туник-Фриз, презентовали свои предвыборные программы перед жителями Днепра и Днепропетровской области. Мероприятие в местном культурно-деловом центре «Менора» собрало более 1000 укроповцев и сторонников политсилы.

Согласно мнению лидера праймериз, народного депутата Александра Шевченко, следующие выборы президента могут стать решающими в истории Украины. Высший государственный пост должен занять кандидат, который сможет дать отпор коррумпированным чиновникам, 27 лет грабящим украинский народ. «Всех украинцев сегодня используют как марионеток. Нас разделили и сделали рабами. Нас довели до нищеты, а теперь, бросая какую-то кость, говорят, что мы обязаны служить тому или иному политику. Я хочу, чтобы все поняли – вопрос не в том, кто пойдет в президенты. Вопрос в том, кто сможет побороть тех, кто 27 лет был у власти», – заявил Александр Шевченко.

Тем временем глава УКРОПа, народный депутат Тарас Батенко отметил, что власть несколько раз пыталась сорвать встречу участников праймериз с днепрянами. Изначально встреча планировалась на 20 октября, однако политсиле несколько раз отказывали в предоставлении помещений. Все потому, что руководство страны не хочет, чтобы украинцы слышали правду. «УКРОП зародился тут, в Днепре, благодаря выходцам из Днепропетровской области, погибшим на фронте. 449 павших воинов – это наибольшее количество среди всех областей. На этой войне уже погибло больше украинцев, чем во всех локальных войнах, в которых когда-либо участвовала наша страна. Но мы до сих пор не видим реалистического сценария, по которому власть хочет вернуть утраченные территории», – заявил Тарас Батенко.

К слову, сегодня Тарас Батенко также встретился с представителями районных ячеек УКРОПа Днепропетровщины. Во время встречи политик призвал однопартийцев работать над тем, чтобы ячейки становились еще сильнее. Глава УКРОПа пообещал всячески поддерживать инициативы, в частности организовать активное информационное освещение деятельности укроповцев Сичеславского края.

Выступая перед днепрянами, народный депутат от политсилы Андрей Денисенко отметил, что платформа «Украинского объединения патриотов» во главе с будущим кандидатом в президенты станет основой для формирования так называемой третьей силы, которую заждалась вся Украина. «УКРОП не стал очередным техническим проектом. Благодаря праймериз, благодаря большому туру, в который отправились Александр Шевченко, Ирина Головатенко и Оксана Туник-Фриз, вся Украина видит – партия возрождается, у нее появилась новая кровь», – заявил Андрей Денисенко.

Между тем народный депутат Валентин Дидыч призвал днепрян объединиться и сделать правильный стратегический выбор в марте 2019 года. «Мы дали первый бой путниским отбросам именно в Сичеславском крае. Мы защитили эту землю от «русского мира», мы тут закалялись. Движение против российской агрессии в Днепре возглавил Игорь Коломойский, который взял на себя ответственность, который организовал всех патриотов. Оборона всей Украины началась отсюда», – подчеркнул политик.

Напомним, финальная часть президентских праймериз УКРОПа стартовала 28 сентября в Луцке и завершится 18 ноября в Киеве. За это время участники праймериз представят свои программы во всех областях Украины, каждая из которых выберет победителя. Сейчас фаворитом с 20-ю победами является Александр Шевченко. Окончательные результаты праймериз станут известны на большом съезде УКРОПа, который состоится 5 декабря в столице Украины.