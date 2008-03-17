В Раде появился проект постановления о снятии Черновецкого

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “О назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя”.

Как сообщается на официальном сайте ВР, проект внесен народными депутатами Украины, членами Комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Александром ОМЕЛЬЧЕНКО (блок НУ-НС), Ольгой БОДНАР (БЮТ), Сергеем ПОДГОРНЫМ (БЮТ) и другими.

Авторы документа предлагают назначить внеочередные выборы Киевского городского председателя на последнее воскресенье после семидесятидневного срока с момента вступления в силу этого постановления.

Принятие данного решения авторы постановление обосновывают “невыполнением и нарушениями законов Украины, актов Президента Украины и Кабинета министров Украины, низкой эффективностью работы Киевского городского председателя ЧЕРНОВЕЦКОГО Л.М. и возглавляемой им горгосадминистрации”, а также “его бездеятельностью в решении острых проблем развития г. Киева, наличием грубых нарушений в организации деятельности Киевского городского совета, неуправляемостью со стороны Киевского городского председателя социально-экономических процессов в городе Киеве”. При этом авторы документа указывают на наличие решений судов о признании распоряжений Киевского городского председателя незаконными”.

Следовательно, в соответствии с пунктом 30 части первой статьи 85 Конституции Украины, статьи 74, частью пятой статьи 79 Закона Украины “О местном самоуправлении в Украине”, частью третьей статьи 23 Закона Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве", частью третьей статьи 14, частью второй и шестой статьи 15, статей 82, 83 Закона Украины “О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей” а также, учитывая многочисленные обращения общественных организаций и граждан города Киева, принимая во внимание результаты работы Рабочей группы и обращение Кабинета министров Украины от 12 марта 2008 года, заключения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства и местного самоуправления от 17 марта 2008 года, народные депутаты предлагают ВР принять решение о назначении внеочередных выборов Киевского городского председателя.