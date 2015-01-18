В десятках городов Украины прошли марши солидарности против терроризма

Днепропетровск

Сегодня в Днепропетровске более 2000 человек приняли участие в Марше солидарности против терроризма.

Как передает корреспондент УНИАН, активисты местных общественных организаций и политических партий собрались на Европейской площади и перед театром оперы и балета и прошли маршем к аллее Небесной Сотни, расположенной возле облгосадминистрации.

Во время акции активисты провели флешмоб с символическими бумажными голубями, чтобы продемонстрировать единство Украинской в стремлении к мирной жизни.

Житомир

Сегодня в Житомире состоялась акция единства "Я Волноваха".

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков житомирян собрались на площади перед облгосадминистрацией, где почтили память мирных жителей Донбасса, погибших 13 января в автобусе под Волновахой. В руках участники акции держали плакаты с надписями: "Я Волноваха", "Остановить российский терроризм" и другие.

Люди самоорганизовались узнав о мероприятии из новостей. Некоторые участники акции пришли на нее с маленькими детьми.

Кировоград

Около 500 жителей Кировограда приняли участие в Марше мира в память о погибших под Волновахой.

Как передает корреспондент УНИАН, люди начали собираться в 12.00 возле памятника Ангелу-хранителю города. Они держали государственные флаги, свечи, лампадки, а также плакатики "Я - Волноваха".

В шествии приняли участие руковолители города и Кировоградской области, представинки политических сил и объединений, однако политическая символика отсутствовала.

Львов

Во Львове от площади возле памятника Тарасу Шевченко прошло молчаливое шествие мира и солидарности.

Как сообщили УНИАН во львовском Евромайдане, по словам организатора акции, координатора львовского Евромайдана Василия Молдована, на мероприятие вышли тысячи львовян.

Одесса

В центре Одессы сотни людей вышли на акцию протеста против терроризма под лозунгом "Je suis Volnovakha".

Как передает корреспондент УНИАН, с 14.00 люди собираются на Соборной площади. Они принесли с собой лампадки, цветы и держат плакаты: «Я - Волноваха», «Я - Пески», «Я - Шахтерск», «Я - Донецкий аэропорт!», «Я - Дебальцево», «Я - Счастье »,« Стоп российский терроризм», « Волноваха, скорбим с тобой! »,« Я - Станица Луганская »,« Я - Боинг !, «Я помню Сергея Нигояна» и т. п. Есть много аналогичных плакатов на английском языке. Также принесли большое черное полотнище, на котором белыми буквами написаны имена военнослужащих из Одесского региона, погибших в зоне АТО. Над ним держат плакат: «Слава героям».

Полтава

В Полтаве состоялась акция единства "Я Волноваха".

Как передает корреспондент УНИАН, около 500 полтавчан собрались на площади перед облгосадминистрацией, где почтили память мирных жителей Донбасса, погибших 13 января в автобусе под Волновахой. В руках полтавчане держали плакаты с надписями: "Я Волноваха", "Остановить российский терроризм", "Нет терроризму! Нет войне!", государственные флаги и цветы.

Сумы

В Сумах представители власти, народные депутаты от областного центра, общественные активисты и жители города прошли Маршем мира от площади Независимости до Центрального кладбища, где похоронены участники АТО. Всего в акции приняли участие тысячи людей.

Как передает корреспондент УНИАН, перед Маршем мира состоялся митинг, на который сумчане пришли с государством символикой, плакатами «Я Волноваха», «Все на защиту родной Украины!», «Долой терроризм» и 20-метровым флагом Украины.

Тернополь

В Тернополе сегодня более 2 тысяч человек приняли участие в Марше мира.

Как передает корреспондент УНИАН, возглавили колонну представители духовенства. Она прошла по центральным улицам города от архикатедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Богородицы до креста, установленного на набережной Тернопольского пруда в честь 1025-летия крещения Киевской Руси.

На момент хода колонны движение на центральных улицах было перекрыто. Завершилось мероприятие общей молитвой за мир и освящением воды.

Харьков

В Харькове на Марш против терроризма вышли около 2 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, шествие прошло от площади Свободы, где перед этим состоялось народное вече, по улице Сумской до площади Конституции.

Участники акции держали флаги Украины, флаги “Правого сектора”, красно-черные флаги, знамена полка “Азов”, транспаранты с надписями “Я Волноваха”, “аэропорт”, “Путин, отпусти Надю”, а также скандировали: «Волноваха - мы все!», «Одна, единая соборная Украина!”, “Герои не умирают!”.

Перед колонной участники шествия развернули стометровый флаг Украины.

Хмельницкий

Сегодня в Хмельницком на улицы вышло более тысячи человек под лозунгом "Я - Волноваха", почтив память мирных жителей Донбасса, погибших 13 января в автобусе под Волновахой.

Как сообщает корреспондент УНИАН, на центральном Майдане независимости состоялся митинг общественных активистов, волонтеров и руководителей области и города. Итогом митинга стали две резолюции - к мировому сообществу и к властям Украины.

В первой речь шла о сожалении по поводу всех жертв терроризма, в том числе журналистов, которые недавно погибли во Франции. Европейский Союз и США поблагодарили за внедренные санкции, но заявили, что этого недостаточно.

Лидеров мировой политики хмельнитчане попросили принять более действенные меры, а также признать так называемые "ЛНР" и "ДНР" террористическими группировками, а Россию - страной, поддерживающей терроризм.

Черкассы

В Черкассах на акцию под названием «Stop russian terrorism» на Соборную площадь в центре города вышли более 300 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, люди вышли на Соборную площадь города, чтобы выразить свое возмущение российской агрессией на востоке страны и терактами в других странах мира, как Франция или Армения, и почтить память жертв российского вторжения в Украину.

Участники акции держали флаги Украины, красно-черные стяги, транспаранты с надписями «Путин, вон из Украины», «Я - Волноваха» и 9-метровый плакат с надписью «Stop russian terrorism».

Акция против российского терроризма состоялась без партийных флагов.