Украинские военные пробили новый коридор к Донецкому аэропорту

Украинские военные пробили очередной коридор из села Пески к Донецкому аэропорту.

Об этом на своей странице в Facebook написал корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

"Я не знаю, из чего сделаны эти парни, но Правый Сектор не может не поражать. "Барс" (командир штурмовой роты ДУК в Песках) говорит, "пробили" еще один коридор из Песок до аэропорта, так что уже есть новая "дорога жизни". Наших бойцов в терминале никто не бросал на произвол судьбы. Довезли БК, забрали часть раненых", - сообщил он.

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