В Венгрии открыли почетное консульство Украины

Назначенному Почетному консулу Украины Золтану Хорвату вручили консульский патент и экзекватуру.

Вчера в венгерском городе Шиофок было открыто украинское почетное консульство.

Об этом в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

"Приятная и важное событие в развитии украинско-венгерских отношений: сегодня (7 ноября. - Ред.) вместе с Уполномоченным Министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии по связям с почетными консулами Дердемом Шухою торжественно открыли Почетное консульство Украины в городе Шиофок. К его компетенции будут принадлежать области Зала, Веспрем и Шомодь", - написала она.

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Непоп отметила, что вручила назначенному Почетному консулу Украины Золтану Хорвату консульский патент и экзекватуру.

Как известно, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.