Прокурор Донетчины получил статус участника АТО

Кроме них такой же статус получили еще 25 прокуроров Донецкой областной прокуратуры, сообщил ТСН.ua Андрей Мамалыга, председатель Киевского союза участников боевых действий в АТО и один из членов Межведомственной комиссии.

"Сразу хочу огорчить наших воинов, героически защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины на Донбассе - все документы "вылизанные" и в наличии: выписка из приказа Антитеррористического центра при СБУ о привлечении указанных лиц к антитеррористической операции также есть", - сообщил Мамалыга.

Читайте такжеЯценюк инициировал увольнение замминистра, присвоившего себе статус участника АТО

Зато сомнения возникли у многих членов комиссии, ведь голосовали дважды, потому что первый раз решение не было принято из-за нехватки голосов: "за" лишь 9 членов комиссии, 2 "против" и 9 членов комиссии "воздержалось".

"Думаю, что следом пойдут прокуроры Луганской области, судьи Донецкой и Луганской областей, работники милиции, СБУ, МЧС, КРСДМСДПСДПС... и т.д., если их не остановить", - сказал член Межведомственной комиссии.

Вот список "героев": Франтовский Н.Н. - прокурор Донецкой области;

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры: Ливочка А.В., Мычко Н.И., Киор А.В., Майстренко С.А., Руденко И.А., Телиус В.В., Савкив А.М., Оголь В.М., Чекрыжев А.В., Зеленеко С.А., Советов А.П., Баранов А.Н., Надежденко С.В., Шпорт Е.В., Лазаренко Т.А., Колесников А.А., Симонян Р.С., Дуравкина Н.М., Щербак Д.М., Шилов В.С., Новацкий В.Б., Игнатоля Д.В., Тупикало Д.Ю., Кравцов А.П.

Напомним, экс-заместителю министра Исаенко грозит полугодовое заключение за подделку статуса участника АТО.