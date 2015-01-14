На Исаенко завели дело по подозрению в незаконном получении статуса участника АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

«Главным следственным управлением МВД в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно подделки документов, которые стали основанием для получения заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Исаенко Д.В. статуса участника антитеррористической операции на востоке Украины. Сведения в ЕРДР внесены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, 13 января 2015 года в СМИ появились публикации относительно получения Исаенко статуса участника АТО, избежания им люстрации и дальнейшего написания им по требованию народных депутатов заявления об отказе от указанного статуса.

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«Учитывая изложенное, имеются достаточные основания полагать, что статус участника антитеррористической операции на востоке Украины Исаенко получил на основании поддельных документов, которые были изготовлены при неустановленных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Обстоятельства подделки соответствующих документов и их использования будут установлены следователями в ходе досудебного расследования, подчеркнули в МВД.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал расследовать факт неправомерного предоставления Исаенко статуса участника антитеррористической операции и инициировал увольнение чиновника с занимаемой должности.

Впоследствии министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Кабмин поддержал увольнение Исаенко с должности заместителя главы Минрегиона.