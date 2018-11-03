Турция передала РФ список на освобождение украинских политзаключенных и ожидает успешного решения вопроса - Эрдоган

Турецкий лидер напомнил, что при содействии Анкары были освобождены незаконно заключенные в оккупированном Крыму руководители Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция передала российской стороне список на освобождение украинских политзаключенных и ожидает успешного решения этого вопроса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Эрдоган сообщил во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции по итогам Седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией в Стамбуле.

«Прежде всего хочу сказать, что действительно ранее двое политзаключенных были выданы нам, после чего они были отпущены на свободу. На этот раз мы получили более длинный список и мы сразу немедленно передали его российской стороне и я хочу, чтобы мы следили за этим процессом и были успешны в его решении», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 25 октября 2017 года Россия выдала турецкой стороне заместителей председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, ранее осужденных в оккупированном Крыму, 27 октября они вернулись в Украину.

Уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что президент Турции Эрдоган и в дальнейшем будет способствовать в освобождении украинских политзаключенных.

13 ноября того же года Умеров сообщил, что Эрдоган пообещал, что будет заниматься вопросом освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера, крымчанина Олега Сенцова.

Как известно, в оккупированном Россией Крыму и на территории РФ удерживаются более 70 украинских политзаключенных.