Мы покидаем русское православие и возвращаемся домой - Климкин

Климкин прокомментировал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию поместной православной церкви в Украине, подписанное по итогам встречи Петра Порошенко и Вселенского патриарха Варфоломея в Стамбуле.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что уход украинской православной церкви от российского православия к мировому станет позитивом и для мировой церковной общины, и для русской церкви.

Об этом Климкин написал на своей странице в "Твиттере".

"Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: "Чувствуйте себя здесь дома!". Не как дома, а именно дома. Мы покидаем русское православие и возвращаемся к мировому, и в этом будет позитивное будущее для нас, для мировой церковной общины и даже для русской церкви", - отметил министр.

Слова Його Всесвятості Патріарха Варфоломія до нас: «Почувайте себе тут вдома!». Не як вдома, а саме вдома. Ми залишаємо російське православ`я та повертаємося до світового, і в цьому буде позитивне майбутнє для нас, для світової церковної спільноти і навіть для російської церкви — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) November 3, 2018

Ранее в этот день президент Украины Петро Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей по итогам встречи в Стамбуле подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинопольским патриархатом по созданию поместной православной церкви в Украине, что является очередным шагом к получению Томоса.

Читайте такжеСоглашение с Вселенским патриархатом создает условия для завершения предоставления украинской церкви автокефалии - Порошенко

Согласно документу, Вселенский патриарх предоставляет Томос, признавая независимость Украинской церкви, и вручает его избранному на Соборе предстоятелю. Украинское государство, согласно Конституции и законов, оказывает этим процессам содействие.

Также, согласно соглашению, будет зарегистрирована миссия Вселенского патриархата в Киеве – фактически, посольство, которое будет представлять Вселенскую патриархию в Киеве и будет содействовать связям независимой Украинской церкви со Вселенским православием. Таким образом, это и есть Ставропигия (представительство), открытие которой предусмотрено принятым ранее решением Синода Вселенского патриархата.

Теперь украинские епископы должны собраться на Собор и избрать предстоятеля.