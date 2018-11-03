Сегодня начинается избирательный процесс в 123 объединенных территориальных общинах

Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов состоятся 23 декабря.

Сегодня начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 123 объединенных территориальных общинах (ОТО).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Центральной избирательной комиссии, выборы в 15 городских, 21 поселковом, 87 сельских ОТО в 21 области назначены на 23 декабря 2018 года.

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В состав этих 123 ОТО вошли 511 местных советов (городских – 15, сельских – 25, сельских – 471).

В целом, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие свыше 685 тысяч избирателей.

Согласно Календарному плану подготовки к выборам, до 10 ноября включительно районные избирательные комиссии должны образовать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав.

19 ноября начнется процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя на первых местных выборах.

Общая сумма, предусмотренная на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 23 декабря, составляет 31 миллион 51 тысяча 500 гривен.

Как сообщал УНИАН, ЦИК перенесла выборы в двух ОТГ на Донетчине из-за угрозы терактов.