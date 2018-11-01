ЦИК перенесла выборы в двух ОТГ в Донецкой области из-за угрозы терактов

Донецкая ОГА предложила отложить проведение указанных выборов до стабилизации ситуации.

Центральная избирательная комиссия Украины своим решением в четверг отложила выборы в двух объединенных территориальных громадах Донецкой области из-за угрозы терактов.

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, 18 октября 2018 года поступило письмо от Донецкой облгосадминистрации относительно невозможности обеспечить должную безопасность граждан в связи с вооруженной агрессией России против Украины во время проведения первых местных выборов в Криворожской сельской объединенной территориальной общине и дополнительных местных выборов в Шаховской сельской объединенной территориальной общине Добропольского района Донецкой области, назначенных на 23 декабря 2018 года.

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В письме от ОГА предлагается отсрочить проведение указанных выборов до стабилизации ситуации.

"Рассмотрев указанное письмо и другие документы, Комиссия констатировала достаточность оснований для установления ею невозможности обеспечить подготовку и проведение вышеуказанных местных выборов", - отметили в ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 12 октября Центральная избирательная комиссия назначила первые местные выборы в 125 объединенных территориальных общинах на 23 декабря.