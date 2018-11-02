Санкциями Украине пригрозила еще одна страна

В частности, речь шла об ограничении ввоза кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара.

Депутаты парламента Узбекистана предложили ввести ограничительные меры против Украины в ответ на "нечестную борьбу на автомобильном рынке", в частности, сократить количество ввозимых в Узбекистан украинских товаров.

Об этом сообщает агентство Uza.

"Наши украинские партнеры не учитывают сложившийся существенный дисбаланс в нашей взаимной торговле. Стоит напомнить, что объем импорта из Украины в Узбекистан более чем в три раза превышает экспорт наших товаров в эту страну", - отметил член законодательной палаты Эркин Халбутаев.

В частности, речь шла об ограничении ввоза кондитерской и масложировой продукции, а также лекарственных средств и сахара. Депутат Абдурашид Абдукодиров на своей страницев Facebook предложил заменить украинские товары узбекскими или российскими.

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В октябре по жалобе украинских автомобилестроителей "Укравтопром" в Киеве было начато расследование импорта легковых автомобилей из Узбекистана. Украинская сторона обвинила узбекских производителей в том, что они получают субсидии от своего правительства и импортируют товар на особых условиях, которые причиняют существенный вред украинским производителям. В ответ посол Узбекистана на Украине Алишер Абдуалиев заявил, что Киев выдавливает узбекских производителей с автомобильного рынка.

В июне стало известно, что объемы производства украинских автомобилей рухнули в 90 раз по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Было установлено, что за май 2018 года "Укравтопром" произвел 442 машины. Также сообщалось, что за последние 10 лет количество производимого товара на автомобильном рынке страны сократилось более чем в 50 раз.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины (полный список).

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.