"Россия отрубила себе пальцы на ногах": эксперт прокомментировал антиукраинские санкции РФ

Эксперт отметил особенно негативные последствия антиукраинских санкций для российской экономики в условиях падения цен на нефть.

Антиукраинские санкции станут ударом России по собственной экономике, так как из-за них она лишится около $4 млрд.

Такое мнение выразил директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин в комментарии "Главреду".

"Сама же Россия этим своим решением "отрубила себе пальцы на ногах". Потому что у России в торговле с Украиной было позитивное торговое сальдо. Только за последний период РФ получила от торговли с Украиной около двух миллиардов долларов, а по итогам за этот год она была бы в плюсе и получила бы четыре миллиарда долларов. А так, Москва взяла и лишила российскую экономику четырех миллиардов долларов", - сказал Соскин.

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Эксперт отметил особенно негативные последствия антиукраинских санкций для российской экономики в условиях падения цен на нефть.

"Нужно быть не в своем уме, чтобы такое сотворить! Тем более, в условиях, когда падают цены на нефть, недосчитаться по итогам внешней торговли плюс четырех миллиардов долларов - это ощутимо. Они - полные идиоты, не знаю, как это можно назвать по-другому. Таким образом, Россия просто нанесла удар по себе", - заключил Соскин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.