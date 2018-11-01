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Парубий не читал санкционный список РФ

19:22, 01 ноября 2018
Политика
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Парубий добавил, что он не имеет никакого бизнеса или вклада в российских банках / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер украинского парламента сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН о том, какие фамилии в санкционном списке РФ его удивили.

«Я не читал всех фамилий. Не было такого, чтобы я утром встал и начал изучать все эти фамилии, сколько их есть. Я увидел свою фамилию и счёл это честью», - подчеркнул Парубий.

Отвечая на вопрос журналистов, поднимались во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы санкционного списка России, Парубий отметил, что нет, поскольку этот вопрос «не того веса, чтобы поднимать его на встрече с канцлером Германии».

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«Этот перечень и эти так называемые санкции - это такая, скорее всего, агония руководства Российской Федерации», - сказал председатель Верховной Рады.

По его словам, Россия хотела продемонстрировать, что и она на что-то может влиять и кого-то запугивать.

Парубий добавил, что он не имеет никакого бизнеса или вклада в банках, а эти санкции воспринимает, как «шаг отчаяния и надувания щек» со стороны Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отме

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Теги: #Парубий#Россия#санкции