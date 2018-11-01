Парубий не читал санкционный список РФ

Наличие своей фамилии в списке лиц, к которым Россия применила ограничительные меры, спикер украинского парламента считает честью.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что не читал санкционного списка Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер украинского парламента сказал на брифинге, отвечая на вопрос УНИАН о том, какие фамилии в санкционном списке РФ его удивили.

«Я не читал всех фамилий. Не было такого, чтобы я утром встал и начал изучать все эти фамилии, сколько их есть. Я увидел свою фамилию и счёл это честью», - подчеркнул Парубий.

Отвечая на вопрос журналистов, поднимались во время встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы санкционного списка России, Парубий отметил, что нет, поскольку этот вопрос «не того веса, чтобы поднимать его на встрече с канцлером Германии».

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«Этот перечень и эти так называемые санкции - это такая, скорее всего, агония руководства Российской Федерации», - сказал председатель Верховной Рады.

По его словам, Россия хотела продемонстрировать, что и она на что-то может влиять и кого-то запугивать.

Парубий добавил, что он не имеет никакого бизнеса или вклада в банках, а эти санкции воспринимает, как «шаг отчаяния и надувания щек» со стороны Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди лиц и компаний, попавших под санкции, - чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских предприятий, депутаты Верховной Рады VIII созыва, судьи Конституционного суда, крупные украинские предприниматели, государственные предприятия и юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В соответствующем постановлении правительства РФ говорится, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены введенных специальных экономических мер в случае отме