Украина скатилась в рейтинге свободы медиа

Одной из причин этого стала инициатива президента Петра Порошенко заблокировать ряд российских ресурсов, отмечают в Freedom House.

Украина опустилась в рейтинге свободы медиа на 7 пунктов.

Об этом во время общественных слушаний заявил директор представительства Freedom House в Украине Мэтью Шааф, передает интернет-издание UA1.

По его словам, одной из причин этого стала прошлогодняя инициатива президента Украины Петра Порошенко заблокировать ряд российских ресурсов.

"46% опрошенных респондентов сказали, что люди могут использовать эти ресурсы, если хотят", – отметил Мэтью Шааф.

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Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в свою очередь заявил о давлении правоохранителей на журналистов.

"Ситуация с журналисткой Натальей Седлецкой показывает, что в Украине есть дикари-прокуроры, которые посягают на права журналистов. Европейский суд по правам человека доказал, что нельзя собирать информацию о журналистах для использования в политических целях. Получается, что мы в интересах общества собираем информацию, обещаем, что не будем ее разглашать, а затем через действия прокуратуры не держим слова", – рассказал Томиленко.

Заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Бенджамин Моро отметил отсутствие результатов расследований относительно убийства журналистов в Украине, в частности Павла Шеремета. По его словам, в полиции должны отчитаться о работе в этом направлении.

Напомним, ранее Freedom House Ukraine сообщали, что за последние семь лет в рейтинге свободы в интернете Украина с абсолютно свободной превратилась в "частично свободную" и занимает 45 позицию.