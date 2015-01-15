Россия планирует отправить в Украину очередной "гумконвой" в конце месяца

Об этом сообщил замглавы МЧС России Владимир Степанов, передает РИА "Новости".

"Я думаю, конец января – начало февраля", – сказал Степанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Между тем, российская сторона еще не объявила точный объем груза, который планирует доставить. "По объему как обычно. Все это еще уточняется, к моменту формирования будет понятно", – сказал Степанов.

Читайте такжеРоссия прислала ноту про очередной "гуманитарный конвой" на ДонбассКак сообщал УНИАН, 8 января, очередной так называемый «гуманитарный конвой» России пересек границу Украины.

По данным представителя АТО Андрея Лысенко, в направлении Донецка и Луганска проследовали 124 российских грузовика.

Ранее в СНБО Украины заявляли, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.