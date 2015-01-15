МИД Германии: Угроза войны для всей Европы еще не устранена

Об этом он заявил в интервью газете Hannoversche Allgemeine Zeitung, сообщает "Украинская правда".

"Страшно то, что в очередной раз десять мирных жителей потеряли жизни в результате ракетной атаки. Это означает, что опасность, которую представляет этот конфликт для всей Европы, еще далека от устранения", - отметил он.

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"Поэтому мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что конфликт не перейдет в масштабное военное противостояние. Все это сложно, но альтернативы нет", - добавил Штайнмайер.

По его словам, переговоры по решению конфликта продолжаются сложно.

"Проблема в том, что мы одновременно говорим о создании линии прекращения огня, выводе тяжелых вооружений и иностранных боевиков, доступе для гуманитарной помощи и обмене пленными", - отметил глава МИД Германии.

"Мы способны решить конфликт, только если будут серьезные усилия с обеих сторон для постоянного прекращения огня, что может проложить путь для политического решения. Всем должно быть ясно, что не существует военного решения конфликта", - подчеркнул Штайнмайер.

Напомним, в начале декабря Штайнмайер выразил надежду на ослабление конфликта вокруг Украины.