Эксперт назвал условие, при котором европолитики смогут простить Путину Крым

Кремлю удалось занять в системе международных отношений на Ближнем Востоке даже более выгодную нишу, чем когда-то занимал Советский Союз.

Политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин считает, что если президент Российской Федерации Владимир Путин сможет перекрыть поток беженцев из Сирии и Африки через Ливию в Евросоюз, то большинство европейских политиков фактически (пусть и не формально) простят ему захват Крыма.

Россия в последние годы очень грамотно пользуется системным провалом американской политики на Ближнем Востоке, рассказал аналитик во время чата на "Главреде".

"Комбинируя готовность применять военную силу и роль равноудаленного от всех региональных игроков дипломатического посредника, Кремлю удалось занять в системе международных отношений на Ближнем Востоке даже более выгодную нишу, чем когда-то занимал Советский Союз", — заявил он.

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По его словам, Франция и Британия при поддержке США в 2011 году исключительно из внутриполитических соображений близоруко вмешались в гражданскую войну в Ливии. "В итоге, одна из самых богатых стран в Северной Африки, служившая барьером для попадания беженцев из "черной" Африки в Евросоюз, превратилась в источник хаоса, терроризма и современной работорговли", — подчеркнул Волошин.

"В этой ситуации поддержка Москвой одной из группировок, участвующих в гражданском конфликте в Ливии, дает России два больших козыря: первый — в дополнение к Сирии создает еще одну точку военной опоры в регионе, второй — так же, как и в Сирии, дает контроль в значительной степени над миграционным потоком в Европу, а, соответственно, и мощный рычаг для торгов с руководством стран ЕС по вопросам санкций и других тем", — сказал эксперт.

"Если Путин сумеет в большей или меньшей степени перекрыть поток беженцев из Сирии и Африки через Ливию в Евросоюз, уверен, большинство европейских политиков фактически (пусть и не формально) простят ему Крым и многое другое… миграционный кризис является самым опасным, с которыми сталкивался ЕС за годы своего существования", — полагает политолог.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.