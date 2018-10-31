Эксперт назвал условие, при котором европолитики смогут простить Путину Крым
Политолог, эксперт по вопросам международной политики Олег Волошин считает, что если президент Российской Федерации Владимир Путин сможет перекрыть поток беженцев из Сирии и Африки через Ливию в Евросоюз, то большинство европейских политиков фактически (пусть и не формально) простят ему захват Крыма.
Россия в последние годы очень грамотно пользуется системным провалом американской политики на Ближнем Востоке, рассказал аналитик во время чата на "Главреде".
"Комбинируя готовность применять военную силу и роль равноудаленного от всех региональных игроков дипломатического посредника, Кремлю удалось занять в системе международных отношений на Ближнем Востоке даже более выгодную нишу, чем когда-то занимал Советский Союз", — заявил он.
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По его словам, Франция и Британия при поддержке США в 2011 году исключительно из внутриполитических соображений близоруко вмешались в гражданскую войну в Ливии. "В итоге, одна из самых богатых стран в Северной Африки, служившая барьером для попадания беженцев из "черной" Африки в Евросоюз, превратилась в источник хаоса, терроризма и современной работорговли", — подчеркнул Волошин.
"В этой ситуации поддержка Москвой одной из группировок, участвующих в гражданском конфликте в Ливии, дает России два больших козыря: первый — в дополнение к Сирии создает еще одну точку военной опоры в регионе, второй — так же, как и в Сирии, дает контроль в значительной степени над миграционным потоком в Европу, а, соответственно, и мощный рычаг для торгов с руководством стран ЕС по вопросам санкций и других тем", — сказал эксперт.
"Если Путин сумеет в большей или меньшей степени перекрыть поток беженцев из Сирии и Африки через Ливию в Евросоюз, уверен, большинство европейских политиков фактически (пусть и не формально) простят ему Крым и многое другое… миграционный кризис является самым опасным, с которыми сталкивался ЕС за годы своего существования", — полагает политолог.
Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению. Самопровозглашенная крымская "власть" заявила, что 96,77% высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.