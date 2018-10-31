Россия тратит $1,3 миллиарда в год для поддержки боевиков на Донбассе - Ельченко

Дипломат подчеркнул, что Россия имеет полный политический и административный контроль над оккупированной частью Донбасса.

Российская Федерация тратит 1,3 миллиарда американских долларов в год для поддержки незаконных вооруженных формирований на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании Совета безопасности ООН.

"Мы все слышали в многочисленных случаях российскую мантру... что украинское правительство должно непосредственно взаимодействовать с "представителями" из Луганска и Донецка. Не очень приятная правда для российской стороны заключается в том факте, что не существует законных представителей Донецка и Луганска, свободно избранных народом. Лица, что сидят в административных зданиях в Луганске и Донецке являются просто марионетками Москвы, которые назначаются или устраняются с позиций из-за прихоти их хозяев из Кремля", - подчеркнул Ельченко.

Читайте такжеВ ООН призвали все стороны на Донбассе выполнить Минские соглашения

"Присутствие российских граждан и сотрудников служб безопасности в этих администрациях на верхних ступенях по оказанию критической финансовой и военной поддержки продолжается по сей день, и остается решающим фактором для ведения ежедневного управления в оккупированных районах Донбасса. Россия продолжает использовать полный политический и административный контроль над регионом", - подчеркнул Ельченко.

"Москва создала и поддержала незаконные вооруженные формирования в Донецке и Луганске. Их существование невозможно без прямой финансовой помощи России, которая составляет 1,3 миллиарда американских долларов в год", - заявил посол.

Ранее УНИАН сообщал, что восемь стран-членов Европейского Союза в Организации Объединенных Наций призвали власти Российской Федерации вывести ее вооруженные силы и технику с украинской территории.