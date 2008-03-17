Постановление суда относительно депутатов-раскольников от БЮТ - фальшивка

Постановление суда относительно императивного мандата депутатов Киевского горсовета фальшивое. На этом настаивают в Радивиловском районном суде. Решение, которое демонстрировал на сессии заместитель киевского городского председателя Олесь Довгий, судьи не принимали. Из-за сокращенного рабочего дня 7 марта не было судебных заседаний. Судья, фамилия и подпись которой стоит на постановлении, не понимает, откуда в ЦИК данный документ.

Людмила Прачук, судья Радивиловского районного суда: "Я даже не знаю, что думать. У меня такого заявления не было, я вообще не знала, о чем идет речь. Видела я уже это постановление, неизвестно кем подписанное и выдвинутое если бы от моего имени. Я такого не делала. Я в шоке. Я была настолько вчера взволнована, и сегодня в шоке. Мне действительно страшно, если такие документы кто-то может подделывать".

Несколько недель назад приходил мужчина с заявлением о приостановке решения съезда БЮТ от 2 июня прошлого года. Ему отказали, потому что такие дела общие суды не рассматривают. Почему для этого депутаты Киеврады избрали именно Радивилов – председателю райсуда неизвестно. Постановление не имеет никакой юридической силы. Оно не прошито, не имеет специального номера и оформления и главное – без мокрой гербовой печати.

Виталий Кохно, председатель Радивиловского районного суда: "Я считаю, что то – фальшивка, настоящая фальшивка. И был очень удивлен, что такое лицо, как председатель ЦИК, бывший председатель Конституционного суда размахивает этой шпаргалкой, подделкой и указывает на то, что это есть официальный документ. Как там явно видно – данный документ сфабрикован".

Сейчас правоохранители проводят экспертизу постановления и печатей. Между тем председатель райсуда Ривненской области готовит документы в суд. За клевету он будет требовать от высокопоставленных должностных лиц компенсацию.

ICTV