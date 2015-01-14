Рада прекратила полномочия нардепов Турчинова, Ковальчука и Павленко

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление №1717 о прекращении полномочий Турчинова проголосовали 275 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.

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Постановление №1717-1 относительно Ковальчука поддержали 270 депутатов из 335, а за постановление №1717-2 - относительно Павленко проголосовали 269 депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.

Как известно, в прошлом году Турчинов был назначен секретарем СНБО, Ковальчук - первым заместителем главы Администрации президента Украины, Павленко - заместителем главы АП.