Рада прекратила полномочия нардепов Турчинова, Ковальчука и Павленко
11:33, 14 января 2015Политика
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Верховная Рада приняла три постановления о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Александра Турчинова, Виталия Ковальчука и Ростислава Павленко.
Турчинов, Ковальчук и Павленко уже не нардепы / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, за постановление №1717 о прекращении полномочий Турчинова проголосовали 275 народных депутатов из 334, зарегистрированных в сессионном зале.
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Постановление №1717-1 относительно Ковальчука поддержали 270 депутатов из 335, а за постановление №1717-2 - относительно Павленко проголосовали 269 депутатов из 336, зарегистрированных в сессионном зале.
Как известно, в прошлом году Турчинов был назначен секретарем СНБО, Ковальчук - первым заместителем главы Администрации президента Украины, Павленко - заместителем главы АП.
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