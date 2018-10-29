Имперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого - президент Польши

Анджей Дуда напомнил, что за последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы.

Имперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого, поэтому необходимо укреплять восточный фланг НАТО.

Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью для "Bild am Sonntag", передает Польское радио.

На вопрос о том, "насколько опасным является президент России в связи с угрозами, которые для Польши и других стран восточной части ЕС составляет Россия, Дуда отметил: "За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы".

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"В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. В обоих случаях юридические границы обеих стран до этого времени не восстановлены. Светлой памяти президент Лех Качинский предсказал развитие ситуации. В 2008 году, в Тбилиси (...) он сказал, цитирую: сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время на мою страну, на Польшу", - сказал Анджей Дуда.

"Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны для каждого. Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - подчеркнул он.

Анджей Дуда подчеркнул, что ключом в НАТО является солидарность, совместная ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, президент Польши подчеркнул, что "безопасность - это также энергетическая безопасность", а следовательно, "мы также ожидаем солидарности здесь".

Напомним, ранее президент Польши напомнил странам-членам ООН о нарушении Будапештского меморандума.