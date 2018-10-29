Имперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого - президент Польши
Имперские амбиции Москвы являются очевидными для каждого, поэтому необходимо укреплять восточный фланг НАТО.
Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью для "Bild am Sonntag", передает Польское радио.
На вопрос о том, "насколько опасным является президент России в связи с угрозами, которые для Польши и других стран восточной части ЕС составляет Россия, Дуда отметил: "За последние 10 лет Россия дважды насильно изменила европейские границы".
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"В 2008 году она напала на Грузию, а в 2014 году - на Украину. В обоих случаях юридические границы обеих стран до этого времени не восстановлены. Светлой памяти президент Лех Качинский предсказал развитие ситуации. В 2008 году, в Тбилиси (...) он сказал, цитирую: сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтии, а впоследствии, возможно, придет время на мою страну, на Польшу", - сказал Анджей Дуда.
"Сегодня имперские амбиции Москвы очевидны для каждого. Поэтому мы должны укреплять восточный фланг НАТО", - подчеркнул он.
Анджей Дуда подчеркнул, что ключом в НАТО является солидарность, совместная ответственность и расходы. Комментируя сотрудничество с Германией, президент Польши подчеркнул, что "безопасность - это также энергетическая безопасность", а следовательно, "мы также ожидаем солидарности здесь".
Напомним, ранее президент Польши напомнил странам-членам ООН о нарушении Будапештского меморандума.