Президент сегодня подпишет указ об очередной волне мобилизации
00:13, 14 января 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подпишет указ об очередной волне мобилизации.
Президент подпишет указ об очередной волне мобилизации
Об этом говорится в его обращении, в связи с трагедией под Волновахой, которое обнародовано во вторник вечером.
”Завтра я подпишу указ об очередной волне мобилизации. Уверен, что украинский народ поддержит это решение, и мобилизация будет проведена успешно”, - отметил глава государства.
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