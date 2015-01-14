Президент сегодня подпишет указ об очередной волне мобилизации

00:13, 14 января 2015
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что подпишет указ об очередной волне мобилизации.

мобилизация

Об этом говорится в его обращении, в связи с трагедией под Волновахой, которое обнародовано во вторник вечером.

”Завтра я подпишу указ об очередной волне мобилизации. Уверен, что украинский народ поддержит это решение, и мобилизация будет проведена успешно”, - отметил глава государства.

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