Президент сегодня подпишет указ об очередной волне мобилизации

Об этом говорится в его обращении, в связи с трагедией под Волновахой, которое обнародовано во вторник вечером.

”Завтра я подпишу указ об очередной волне мобилизации. Уверен, что украинский народ поддержит это решение, и мобилизация будет проведена успешно”, - отметил глава государства.

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