Волонтер озвучил главный страх Кремля на Донбассе

Мирослав Гай считает, что преступления россиян против человечности начнут расследовать, как только войска РФ покинут Донбасс.

Российская Федерация не уйдет с оккупированных территорий Донбасса, потому что Кремль боится международных расследований российских преступлений против человечности.

Об этом заявил волонтер, офицер запаса Мирослав Гай, передает «Обозреватель». По его словам, следователи появятся на Донбассе, стоит только российским войскам его покинуть.

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"Если они сейчас сольют эти оккупированные территории - каким образом они могут это сделать? Только если выведут оттуда свои войска. Вывод войск - это сразу визит туда украинской армии. И это сразу визит туда международных следователей. Моментально!" - заверил Гай.

Он напомнил, что на Донбассе россияне убивали людей, пытали их, отжимали бизнесы и грабили предприятия. И если Кремль отдаст Украине оккупированную территорию - все это раскроется, и РФ придется отвечать.

"А это еще большие репутационные потери для Кремля. Потому что сейчас Путина очень много кто из патриотических кругов России обвиняет в том, что Донбасс слили. И всегда нужно учитывать еще информационное сопровождение. Что мы видим на российских каналах? Они продолжают обвинять Украину, называть нас фашистами, то угрожают ядерным ударом, то уничтожением", - пояснил офицер.

"То есть соответствующая риторика не изменилась. Поэтому пока их военная машина пропаганды идет в этом направлении, рано говорить о каком-то миролюбии или каких-то изменениях политики", - резюмировал Гай.