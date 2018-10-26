Украина и Беларусь заключили соглашение о реадмиссии

Целью соглашения является создание правовых оснований, необходимых для развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии лиц, что позволит минимизировать негативные последствия незаконной миграции.

Председатель Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк и внутренних дел Республики Беларусь Игорь Шуневич подписали соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии.

Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, документ был подписан в присутствии президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

Отмечается, что целью этого соглашения является создание правовых оснований, необходимых для установления и развития межгосударственного сотрудничества в сфере реадмиссии лиц, что позволит минимизировать негативные последствия, которые порождаются незаконной миграцией, и повысить эффективность совместной борьбы с незаконной миграцией путем усовершенствования правового регулирования этой деятельности.

Кроме того, соглашение на основе взаимности определяет быстрые и эффективные процедуры идентификации и безопасного и организованного возвращения лиц, находящихся на территориях Украины и Республики Беларусь нелегально.

В пресс-службе отмечают, что подписание соглашения будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений между Украиной и Республикой Беларусь, а также соблюдению Украиной своих обязательств перед мировым сообществом по внедрению эффективных рычагов осуществления государственной политики в сфере реадмиссии лиц.

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Кроме того, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей подписали План консультаций между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Республики Беларусь на 2018-2019 годы.

Документ заключен с целью взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран путем проведения двусторонних консультаций в определенный период.

Также Климкин подписал соглашение между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта.

Документ подписан в целях усовершенствования нормативно-правовой базы украинско-белорусского сотрудничества в сфере физической культуры и спорта и обеспечения необходимых правовых условий для развития двусторонних белорусско-украинских связей в сфере физкультуры и спорта через центральные органы исполнительной власти и общественные организации физкультурно-спортивной направленности.

Со стороны Беларуси подпись под документом поставил первый заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь Вячеслав Дурнов.