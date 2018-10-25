Беларусь ответила на заявление Климкина об опасности пребывания украинцев в стране

Беларусь назвала "небылицей" заявления Климкина об опасности для украинцев.

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал заявление главы внешнеполитического ведомства Украины Павла Климкина о том, что украинцам потенциально опасно посещать Беларусь.

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"Складывается впечатление, что наши украинские коллеги перестроились на мышление исключительно военными категориями, в том числе в отношении самого близкого своего соседа", - передает TUT.BY слова Глаза.

"Появился ужастик о неких опасностях для украинских граждан. Поэтому нет смысла комментировать эту, мягко говоря, небылицу", - заявил пресс-секретарь белорусского МИД.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным.

"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры. Россия присутствует там в сфере безопасности. Но в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем...", - заявил Климкин.