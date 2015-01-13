«Народный фронт» будет настаивать на привлечении депутатов к защите Украины - Пашинский

Об этом заявил заместитель председателя парламентской фракции «Народный фронт», председатель профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, выступая с парламентской трибуны.

Он сообщил, что фракция «Народного фронта» будет настаивать на принятии соответствующего законопроекта для снятия с парламентариев «брони от мобилизации на военную службу для защиты Украины от внешней вооруженной агрессии.

«Народные депутаты не должны иметь бронь от мобилизации, должны вместе со своим народом с оружием в руках защищать свою землю», - подчеркнул Пашинский.

Кроме того, комментируя требование террористических организаций ЛНР и ДНР признать их, Сергей Пашинский заявил, что это свидетельствует о нежелании боевиков сложить оружие.

"Президент продемонстрировал добрую волю относительно решения ситуации на Востоке и желание мирного урегулирования конфликта. Но, к сожалению, мир предполагает мир с обеих сторон. Мы на сегодня в ответ на заявление Президента увидели обострение борьбы, и это дает нам основания говорить о том, что ни Путин, ни банда, которую он отправил на Донбасс, не хотят мирного урегулирования, что им это невыгодно, им удобно и дальше раздувать конфликт" , - сказал представитель "Народного фронта".

"Еще раз подчеркиваю, мы готовы действовать мирно, но если на наши инициативы будут стрелять "Градами", мы будем адекватно отвечать", - подчеркнул Сергей Пашинский.