Большинство украинцев считают положительным влияние ЕС на Украину - опрос

Влияние России на Украину 75% опрошенных украинцев охарактеризовали как отрицательное.

Большинство опрошенных украинцев - 55% - считают положительным влияние Европейского Союза на Украину.

Об этом говорится в результатах общенационального опроса населения, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, которые размещены на сайте Фонда.

Отмечается, что подавляющее большинство респондентов (72%) считают, что сегодня Украина находится под значительным внешним воздействием (причем 26% убеждены, что такое влияние не просто значительное, но и решающее). Лишь 3% опрошенных считают, что внешних воздействий на Украину нет, а 14% - исходят из того, что влияние существует, но оно незначительное.

«Среди субъектов наиболее значимых внешних воздействий опрошенные отмечали главным образом США (54%) и Европейский Союз (46%); еще 39% считают, что к числу самых влиятельных субъектов относятся Россия, а 29% - МВФ», - говорится в результатах опроса.

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Согласно исследованию, мнение о существовании мощного влияния США более распространено на Востоке (70%) и на юге (60%), тогда как относительно меньше всего - на Западе (40%).

«Что касается представлений об определяющем влиянии на нашу страну России, то соотношение обратное: более распространенными такие представления есть в западном и центральном регионах (40-45% упоминаний), а менее распространенными - на Юге и Востоке (33-34%)», - свидетельствуют результаты опроса.

Кроме того, влияние на Украину Евросоюза большинство опрошенных (55%) определили как положительное, а отрицательным такое влияние считают 29%.

Наиболее положительно оценивают влияние ЕС в Западном (78% положительных оценок) и Центральном (51% положительных оценок) регионах. Зато на Востоке соотношение положительных и отрицательных оценок является примерно одинаковым (42% и 41%), тогда как на юге имеет место преобладание негативного видения (48% против 30% положительных оценок).

«В целом положительная оценка влияния на нашу страну со стороны США также преобладает над отрицательной (44% против 36%). И в этом вопросе имеют место заметные региональные различия: положительные оценки влияния США дали 68% жителей Запада, 48% - Центра, 27% - Востока и 23% - Юга», - говорится в результатах опроса.

В то же время, влияние России подавляющее большинство опрошенных (75%) охарактеризовали как негативное, и лишь 8% - считают его полезным для Украины. Преобладание неудовлетворенности российским влиянием имеет место во всех регионах Украины, но большее единодушие в этом демонстрировали жители Запада (93% которых выбрали негативные оценки) и Центра (79% негативных оценок), тогда как на Востоке и Юге негативное видение продемонстрировали 56% и 58% соответственно.

Кроме того, отмечается, что отношение к воздействию Международного валютного фонда скорее отрицательное. В частности, такие оценки этому влиянию дали 53% опрошенных, тогда как положительные - только 24%. Преобладание негативных оценок над положительными имеет место почти во всех регионах, причем наиболее негативное восприятие МВФ демонстрировали жители Юга (75%) и Востока (72%), тогда как в Центре соответствующий показатель составляет 50%. И только в Западном регионе положительные оценки преобладают над негативными (соответственно 37% против 29%).

«Оценки воздействия на нашу страну международных организаций (таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы) скорее положительные. В частности, такие оценки дали 42% опрошенных, тогда как отрицательные оценки были выставлены 23% респондентов», - говорится в заметке.

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Вместе с тем более трети опрошенных (35%) не смогли определиться в этом вопросе, что свидетельствует о «слабой информированности наших граждан о деятельности этих организаций». Положительные оценки деятельности международных организаций преобладают над негативными почти во всех регионах, за исключением Юга.

«Характер влияния на Украину международных бизнес организаций не смогли определить 46% опрошенных, а среди остальных положительные и отрицательные оценки давали примерно одинаковые доли опрошенных», - добавили в организации.

Опрос проводился 16-28 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2041 респондента старше 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% для показателей, близких к 25, или 75%, 2,0% для показателей, близких к 12, или 88%, 1,4% для показателей, близких к 5, или 95%, 0,7% для показателей, близких к 1, или 99%.