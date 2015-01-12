Днем боевики 58 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-центр АТО. Сегодня, кроме донецкого аэропорта, который уже несколько дней остается горячей точкой, ситуация обострилась и в других районах Луганской и Донецкой областей. Бандформирования продолжают применять тяжелое вооружение - минометы, артиллерию, вооружение танков и реактивные системы залпового огня.

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В течение дня наибольшему обстрелу подверглись населенные пункты Чермалык, Гнутово, Пески, Гранитное, Опытное, Красногоровка, Авдеевка и ТЭС в городе Счастье. Все эти населенные пункты, кроме минометов и артиллерии, были обстреляны из реактивных систем залпового огня, а электростанция в Счастье трижды подверглась ударам из «Градов».

Кроме того, боевики из стрелкового оружия, гранатометов, минометов, артиллерии и вооружения танков в течение дня вели огонь по метео- и диспетчерской башням и новому терминалу донецкого аэропорта. Утром в районе нового терминала работал снайпер, а после обеда здесь произошло боестолкновение.

Как отметили в пресс-центре АТО, ситуация находится под контролем украинских военных, которые, в случае необходимости, наносят удары в ответ, подавляя наиболее активные и опасные огневые точки противника. Потери боевиков уточняются.