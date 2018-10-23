В Европарламенте предлагают ввести новые санкции против РФ из-за ситуации в Азовском море

Депутаты Европарламента осуждают действия РФ по задержанию судов в Азовском море и растущую милитаризацию Россией этого региона.

В Европейском парламенте предлагают странам-членам и Совету Европейского Союза ввести новые санкции против Российской Федерации из-за ситуации в Азовском море.

Об этом шла речь во время прений на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге (Франция), которые транслировались на сайте ЕП.

Так, немецкий депутат Европарламента Ребекка Хармс (политическая группа «Зеленые - Европейский свободный альянс») заявила, что развитие ситуации в Азовском море следует рассматривать в контексте оккупации Россией Крыма. Она сказала, что теперь Россия использует Крым как место для своей военной поддержки.

«Это является общей проблемой на восточном рубеже», - отметила Хармс.

«Я думаю, что ОБСЕ должна получить возможность наблюдать за ситуацией в Азовском море», - сказала она, добавив, что для этого мандат миссии должен быть расширен.

Также депутат заявила, что ЕС должен поддержать правовую позицию Украины, которую она отстаивает в международных судах и в ОБСЕ.

«Европейский Союз также должен позаботиться о том, чтобы не было технического или военного взаимодействия с Российской Федерацией, которое может потенциально усилить оперативный потенциал российских военно-морских сил», - подчеркнула Хармс.

Кроме того, она выразила мнение, что ЕС должен тщательно изучить проекты по усилению портов в Мариуполе и Бердянске.

«И я думаю, что одновременно ЕС и НАТО должны изучить, нужно ли нам иметь в этом регионе корабли сопровождения, можем ли мы, вероятно, предотвратить обострение конфликта, и я думаю, что новые санкции должны быть в повестке дня для обсуждения», - сказала Хармс.

В то же время, латвийский депутат Сандра Калниете, которая представляет политическую группу Европейской народной партии, заявила, что вопиющие нарушения Россией норм международного права не являются новостью. Она напомнила, что с 2014 года Европейскому Союзу удалось объединить усилия в ответ на нарушения РФ. В то же время, по ее убеждению, «продолжение аннексии Азовского моря и частичная блокада украинских портов является еще одним серьезным вызовом нашей решимости поддерживать европейский порядок мира».

Она добавила, что ситуация в Азовском море имеет непосредственное отношение к европейской безопасности и коммерческим интересам, поскольку финансовые потери касаются торговцев из ЕС.

«Но очевидно, это гораздо серьезнее, чем коммерческие и правовые вопросы. Ситуация в Азовском море постепенно переходит к еще одному открытому конфликту замедленного действия», - констатировала Калниете.

При этом латвийский депутат отметила, что «до сих пор ЕС не противодействовал этой угрозе, проявляя слабость и незаинтересованность вместо силы и решимости».

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В свою очередь, польский евродепутат Анна Фотыга, которая представляет политическую группу «Европейские консерваторы и реформисты», заявила, что, посетив Мариуполь и Талаковку, своими глазами увидела «серьезность ситуации в регионе Азовского моря». Она добавила, что представленный на рассмотрение Европарламента проект резолюции, голосование по которому состоится в четверг, 25 октября, «четко отображает ситуацию».

«Агрессивная позиция Российской Федерации в регионе Азовского моря привлекает наше внимание к еще одной закономерности, что эта страна прибегает к ограничению доступа к территориям», - убеждена Фотыга.

При этом литовский депутат Европарламента Петрас Аустрявичус (группа Альянс либералов и демократов за Европу) заявил, что действия российского президента Владимира Путина в Азовском море похожи на ограбление украинских и иностранных судов, в том числе идущих под флагами стран ЕС.

«Если должным образом и своевременно не противодействовать, рано или поздно такие враждебные действия и практики будут приравниваться Кремлем как своеобразное одобрение для применения в других водах», - отметил Аустрявичус.

«Единственным ответом на эти вопиющие нарушения двустороннего соглашения (соглашение о сотрудничестве в Азовском море и Керченском проливе между Украиной и Россией - УНИАН) и международного права должны быть дополнительные ограничительные меры против агрессивного Кремля», - считает он.

Также литовский евродепутат отметил, что ситуация с незаконным строительством моста через Керченский пролив Россией, в сооружении которого, по его словам, участвовали компании из ЕС, подрывает ранее введенные санкции ЕС, и является «жалкой и неприемлемой».

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«У нас должен быть независимый правовой орган в ЕС, уполномоченный изучать такие случаи, когда компании ЕС, лица или страны нарушают наши собственные решения, которые являются действующими. Те, кто будет замечен в нарушении санкций ЕС, должен попасть под санкции», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе».

В решении СНБО отмечается, что, рассмотрев угрозы национальной безопасности на юге и востоке Украины, в акватории Черного и Азовского морей и Керченском проливе, обусловленные агрессивными действиями Российской Федерации, Совет нацбезопасности и обороны констатировал наличие условий, которые могут привести к критической дестабилизации экономической и общественно-политической ситуации, морской блокаде побережья Украины.

Кабмину поручено создать межведомственный координационный орган, который должен обобщить правовую позицию государства по вопросу подготовки консолидированной претензии официального Киева к России относительно международно-правовой ответственности РФ за вооруженную агрессию против Украины.