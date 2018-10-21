Климкин прокомментировал появление провокационных билбордов на Закарпатье
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал появление провокационных билбордов на Закарпатье.
Соответствующее сообщение министр разместил в Twitter.
"Только-только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как почти сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма. Важно не только осудить, но и выяснить, кто за этим стоит", - написал он.
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Как сообщал УНИАН, 20 октября в нескольких районах Закарпатской области были замечены рекламные щиты с изображением трех лидеров Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) и надписью "Остановим сепаратистов". В частности, такие билборды обнаружили при въезде в Ужгород в селе Минай и при въезде в село Гать Береговского района.
В Закарпатской облгосадминистрации отметили, что реклама была наклеена на щиты самовольно ночью.
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль назвал появление билбордов примитивной провокацией российских спецслужб и сообщил, что правоохранители разыскивают исполнителей. В венгерских организациях Закарпатья назвали этот случай продолжением антивенгерской кампании в Украине.