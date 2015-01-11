Сорос приехал в Киев и планирует встретиться с народными депутатами - СМИ

Как сообщает 5 канал со ссылкой на источники, миллиардер остановился в одном из пятизвездочных отелей столицы.

Однако в настоящее время любые данные о его пребывании держат в строгой тайне.

Ранее приезд Сороса проанонсировала на своей странице в Faсеbook председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко.

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Последний визит Сороса осенью 2014 года был также засекреченным. Тогда он встречался с украинскими чиновниками и бизнесменами. В итоге - планировал помочь найти деньги на восстановление Донбасса.