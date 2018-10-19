Иванчук сделал невероятные вещи для принятия реформаторского Кодекса по банкротству - Максим Нефедов

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов поблагодарил председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики, заместителя руководителя фракции "Народный фронт" Андрея Иванчука за плодотворное сотрудничество с правительством и титаническую работу, которую тот провел для того, чтобы прогрессивный и реформаторский Кодекс по процедуре банкротства был принят Верховной Радой.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

"Отдельно хочу отметить и поблагодарить за вчерашнее результативное голосование за новый Кодекс из процедур банкротства – законопроект №8060. Я благодарен коллективу авторов, я благодарен г-ну Иванчуку. Он сделал невероятные вещи, чтобы этот закон был принят", - заявил заместитель министра.

"Главная новаторская идея этого кодекса в том, чтобы предприятия могли результативно входить в санацию и выходить из нее, чтобы банкротство было защитой от кредиторов – так, как это происходит во всем цивилизованном мире", - подчеркнул Нефедов.

Он напомнил, что до сих пор в этом вопросе было много злоупотреблений, в частности тогда, когда "арбитражные управляющие наживались на обанкротившихся объектах и продавали их за бесценок на каких-то карманных площадках, за которыми трудно следить".

Поэтому Максим Нефедов выразил надежду, что уже через несколько месяцев, как это предусмотрено заключительными положениями Кодекса, они смогут запустить реализацию этого имущества через площадку "Prozorro Продажи".

"Я хочу еще раз поблагодарить г-на Иванчука за действительно титаническую работу, потому что это реальная правда. Так же, как мы очень успешно сотрудничали по приватизации (с Комитетом по вопросам экономической политики во главе с Андреем Иванчуком. - Ред.), и закон, который вышел из комитета, был лучше, чем закон, который туда зашел. И я уверен, что мы сможем сделать в экономическом плане еще очень много", - подытожил Нефедов.