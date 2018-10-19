Куму Порошенко высмеяли за наряд, в котором она пришла в Раду (фото)

Снимки кумы Петра Порошенко вызвали волну иронии в сети.

Народный депутат и кума президента Украины Оксана Билозир пришла в Раду в розовом пальто с вышитыми на спине инициалами.

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В сети уже шутят из-за "герба" на спине Билозир. "Это чтобы номерок в гардеробе не брать", "Деревню из нее так и не вывели", "Какое удивительное жлобство", "Детям до сих пор подписывают в детсадах", - пишут в комментариях под опубликованным фото в Facebook "В сухом остатке".

Ранее народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Алексей Гончаренко нашел позитив от прохождения певицы Оксаны Билозир в Верховную Раду. "Хотя бы красиво споет. Это уже плюс", – пошутил он.