"Хотя бы красиво споет": В БПП прокомментировали прохождение Билозир в Раду

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1, передает ТСН.

"Хотя бы красиво споет. Это уже плюс", – пошутил Гончаренко.

Напомним, ранее сообщалось, что вместо новоназначенного генпрокурора Юрия Луценко ряды фракции "БПП" в парламенте может пополнить народная артистка Украины и экс-министр культуры Оксана Билозир. Согласно избирательному списку партии, именно она (№80) проходит в Верховную Раду.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая нардепы поддержали назначение лидера фракции БПП в парламенте Юрия Луценко генеральным прокурором Украины. За него отдали голос 264 депутата, воздержались - 16, не голосовали - 33.