В Одесский порт прибыла помощь из Канады для украинских военных

Как сообщили в пресс-службе порта, в Одессу доставлены около 50 морских контейнеров с гуманитарной помощью от правительства Канады. Утром портовые буксиры завели прибывшее судно в гавань и поставили к причалу № 2 Карантинного мола.

Выгрузкой груза занимается оператор терминала на Карантинном молу - компания ДП «ГПК-Украина».

«По информации главного диспетчера администрации порта Дениса Карпова, в 20-х числах января в Одессу прибудет еще одно судно, на котором находятся 6 контейнеров с гуманитарной помощью канадского правительства», - отмечает пресс-служба.

Как написал на своей странице в соцсети советник президента, основатель волонтерской группы «Крылья Феникса» Юрий Бирюков, во второй половине ноября 2014 года из Канады в Украину отправлено в общей сложности 54 морских контейнера с зимним армейским обмундированием - 67 тыс. пар обуви и 27 тыс. теплых курток и брюк.