Путин сравнил оккупированный Донбасс с Южной Осетией и посоветовал Украине его не освобождать

По его словам, Россия желает полноформатного восстановления отношений с Украиной.

Путин сравнил оккупированный Донбасс с Южной Осетией и предостерег Украину от его освобождения.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пленарном заседании Валдайского клуба.

«Нам нужно желать только одного: чтобы не возникло искушения обострить ситуацию и использовать это обострение во внутриполитических делах в ходе подготовки к президентским, а затем к парламентским выборам», - сказал Путин.

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По его словам, Россия желает полноформатного восстановления отношений с Украиной, но украинские власти загоняют ситуацию «не просто в тупик, а проводят антигосударственную и антинародную политику».

«Так же, как в свое время ее пытался вскрыть и пытался осуществить Саакашвили в Грузии, напав на Южную Осетию. В результате вот этих преступных действий Грузия утратила значительные территории, именно в результате действий Саакашвили. Это результат его работы», - подчеркнул Путин. По его словам, было бы печально, если бы сегодняшние украинские власти пошли по стопам Саакашвили.

Напомним, ранее Путин захотел переложить вину в убийстве главаря «ДНР» Захарченко на Украину.