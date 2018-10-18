Путин захотел переложить вину в убийстве главаря «ДНР» Захарченко на Украину

По мнению Путина, самый правильный способ наладить отношения с ОРДЛО - «исполнить Минские соглашения».

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в убийстве главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пленарном заседании Валдайского клуба.

«Мы с вами знаем, что самая острая проблема – кризис на Донбассе. И думаю, что многие со мной согласятся: с помощью терактов, убийств людей, которые выбраны населением для руководства этими регионами со стороны спецслужб Украины, это самый плохой способ наладить отношения с этими территориями», - сказал Путин.

По его словам, самый правильный способ - «исполнить Минские соглашения».

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Как сообщал УНИАН, Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка. В СБУ предположили, что его смерть могла стать результатом внутренних криминальных конфликтов в среде боевиков, прежде всего связанных с перераспределением бизнеса. Кроме того, в СБУ не исключали причастности к убийству главаря боевиков российских спецслужб, для которых достаточно одиозная фигура Захарченко могла стать ненужной и мешать.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа главарь "ДНР" Александр Захарченко убит, а Тимофеев получил ранения. Кроме того, ликвидирован охранник Захарченко.