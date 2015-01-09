Порошенко: Коррупционные схемы в АП полностью разрушены

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время заседания конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро.

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"Опросы общественного мнения в преддверие Нового года, к сожалению, засвидетельствовали, что большая часть общества пока не чувствует никаких сдвигов, никаких серьезных успехов в вопросах борьбы с коррупцией. Да, мы сломали наиболее дерзкие коррупционные схемы, созданные предыдущей властью, по которым эскалаторы поднимали деньги в самые высокие кабинеты, по крайней мере то, что касается кабинета президента и администрации, - сломано и уничтожено, но, к сожалению, случаев, когда «гребут», в том числе по средней и по высокой линии, мы имеем еще очень много. Поэтому у нас нет никакой возможности, никакого оправдания перед обществом в том, чтобы затягивать процесс создания антикоррупционного бюро", - подчеркнул президент.

Порошенко также отметил, что для того чтобы власть имела безоговорочное право "бороться с так называемой бытовой коррупцией, нужно предъявить обществу результаты борьбы с коррупцией среди высшего чиновничества".

"Более того, получить от такой борьбы реальный экономический эффект, что позволит поднять зарплату врачу или учителю, избавить их от критической зависимости от благодарностей пациентов или родителей", - сказал он.