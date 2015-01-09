На Банковой обсуждают кандидатов на должность главы Антикоррупционного бюро (прямая трансляция)
18:16, 09 января 2015Политика
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В здании Администрации Президента проходит первое открытое официальное заседание Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
На Банковой обсуждают кандидатов на должность главы Антикоррупционного бюро / скриншот
Сегодня, 9 января, проходит первое открытое официальное заседание Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины.
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Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Согласно Закону Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» в пятницу, 9 января 2015 года, в 18:00 в помещении Администрации Президента Украины по адресу: г. Киев, ул. Банковая, 11, проходит первое открытое официальное заседание Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, отмечается в сообщении.
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