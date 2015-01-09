На Банковой обсуждают кандидатов на должность главы Антикоррупционного бюро (прямая трансляция)

Сегодня, 9 января, проходит первое открытое официальное заседание Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

Читайте такжеНа макроуровне коррупции уже нет – Яценюк

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Согласно Закону Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» в пятницу, 9 января 2015 года, в 18:00 в помещении Администрации Президента Украины по адресу: г. Киев, ул. Банковая, 11, проходит первое открытое официальное заседание Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, отмечается в сообщении.