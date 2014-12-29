Деятельность Антикоррупционного бюро должна быть ощутима с первых дней - Порошенко

Об этом он заявил на пресс-конференции.

"Закон об антикоррупционном бюро будет изменен. Часть закона не устраивает Совет Европы. Часть его положений не устраивает международные организации, поскольку в условиях получения Украиной финансовой помощи они выкладывают свое видение, с которым я согласен, относительно эффективности функционирования Антикоррупционного бюро. Но я очень оптимистично смотрю на создание Антикорупционного бюро. Ключевой вопрос - это чтобы деятельность бюро была ощутима с первых дней его работы", - сказал Порошенко.

Читайте такжеГлавой Антикоррупционного бюро может стать экс-помощник прокурора США - СМИОн рассказал, что встретится с членами бюро.

"С восьмого по десятое у меня с членами Антикоррупционного бюро состоится встреча", - сказал президент.

Также глава государства упомянул о кандидатах в главы бюро.

"Несколько кандидатов, которые мне уже известны, на пост главы Антикоррупционного бюро дают мне надежду, что коррупция будет преодолен. Впереди нас ждет большая работа. Но уже сделано очень много. Нам нужна устойчивость", - сказал Порошенко.

Справка. Как сообщал УНИАН, 14 октября Верховная Рада приняла Закон Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины". 23 октября президент подписал этот закон.

Закон предусматривает создание специального государственного правоохранительного органа, задачей которого является противодействие криминальным коррупционным правонарушениям, совершенным высшими должностными лицами, которые представляют угрозу национальной безопасности.

В декабре Порошенко назначил трех членов комиссии по проведению конкурса среди кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Ими стали признаны правозащитники Рефат Чубаров, Евгений Захаров и историк Ярослав Грицак.

Кабинет министров, в свою очередь, членами комиссии по проведению конкурса на должность директора Национального антикоррупционного бюро утвердил следующих лиц: Иосиф Зисельс - исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин (по согласию); Александра Яновская - профессор кафедры правосудия Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, доктор юридических наук, судья ad hoc Европейского суда по правам человека (по согласию); Юрий Бутусов - главный редактор интернет-издания “Цензор.НЕТ” (по согласию).

Членами комиссии от Верховной Рады избрали Джованни Кесслера - директора Европейского бюро по борьбе с мошенничеством, Евгения Нищука - общественного деятеля, бывшего министра культуры Украины, Виктора Мусияку - общественного и политического деятеля, профессора Киево-Могилянской академии, одного из авторов текста Конституции Украины.