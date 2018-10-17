Фриз о теракте в Керчи: до аннексии Крыма Россией таких инцидентов там не было

Ирина Фриз выразила соболезнования жителям оккупированного города Керчь, чьи близкие и родные погибли сегодня.

До аннексии Крыма Российской Федерации инцидентов, подобных тому, который произошел сегодня в Керчи, на полуострове не было.

Такое мнение выразила народный депутат фракции Партии «Блок Петра Порошенко», член Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, Председатель парламентской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз на странице в Facebook.

"По поводу ситуации в Керчи. К аннексии Крыма Российской Федерацией таких инцидентов на полуострове не было. Владислав Росляков, которого СМИ называют исполнителем того, что уже квалифицировали как террористический акт, имеет довольно интересный контент на своей странице ВКонтакте. Специально приведу некоторые скрины этого сторонника русского мира, чтобы за поребриком никому в голову не пришло придумать "украинский след" и найти в его кармане «визитку Правого сектора». Думаю, что мы являемся свидетелями того, как идеология ненависти, пропагандируется в России, находит отклик среди лиц со слабой психикой. Публикация фотографии российского "царя" на странице убийцы особенно заслуживает внимания. На мой взгляд, лучшая иллюстрация пословицы "что посиешь, то и пожнешь", - написала Ирина Фриз.

Читайте такжеЧисло погибших при теракте в Керчи снова выросло

Она также выразила соболезнования жителям оккупированного города Керчь, чьи близкие и родные погибли сегодня.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Известно о 19 погибших, пострадало не менее 50 человек. Взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.