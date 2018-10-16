ГПУ направила во Францию запрос об экстрадиции украинского чиновника-коррупционера

Чиновник использовал поддельное свидетельство о собственной смерти.

Генеральная прокуратура Украины направила запрос в компетентные органы Французской Республики о выдаче задержанного на территории Бургундии 36-летнего гражданина Украины, подозреваемого в коррупции.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Досудебным расследованием, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что указанный человек в марте-апреле 2015 года под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО "Одесский припортовый завод" завладел денежными средствами частной компании в сумме свыше 12 млн евро, которые были перечислены как предоплата за товар. В дальнейшем эти денежные средства буди переведены злоумышленником на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, установлено, что указанное лицо использовало заведомо поддельное свидетельство о собственной смерти и пока использует поддельный паспорт другой страны.

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По результатам досудебного следствия указанному лицу заочно сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодексук Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), 1 августа 2018 года он был объявлен в международный розыск.

Как сообщал УНИАН, в январе французская жандармерия инициировала расследование подозрительных операций по покупке замка, за который было заплачено 3 млн евро компанией из Люксембурга, чьим главным владельцем был украинский гражданин, который подозревается в широкомасштабной коррупции в Украине. Также подозреваемый считается причастным к сложному делу о международном мошенничестве и отмывании средств.

5 октября французская жандармерия при активной поддержке Европола арестовала украинца в Бургундии, неподалеку Дижона.

Конфискация его вещей и имущества только в течение одного дня составила сумму в размере более 4,6 млн евро, включительно с замком, автомобилем Rolls Royce Phantom и тремя произведениями искусства Сальвадора Дали.