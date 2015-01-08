Боевики 16 раз обстреляли силы АТО из "градов" и минометов

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В частности, подчеркивается, что ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается сложной.

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«Начиная с 11.30, незаконные вооруженные формирования 16 раз открывали огонь по позициям наших войск, применяя в основном тяжелое вооружение - минометы, артиллерию, в том числе и «Грады», - говорится в сообщении.

В этой связи отмечается, что самой горячей точкой сегодня был Донецкий аэропорт и его окрестности. "Из минометов был обстрелян сам Донецкий аэропорт, а также населенные пункты Авдеевка, Пески, Березовое, Тоненькое, дважды - Опытное", - говорится в сообщении.

Также акцентируется внимание, что в течение дня боевики 6 раз вели огонь из артиллерии и «Градов».

Так, из артиллерийских систем незаконные вооруженные формирования обстреляли населенные пункты Орловка и трижды - Тоненькое, а с РСЗО «Град» - Авдеевку.

На Луганском направлении из минометов дважды обстреляли населенный пункт Крымское.