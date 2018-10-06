МИД: Венгрия действует так, будто Закарпатье - ее территория

Напомним, на минувшей неделе между Будапештом и Киевом разразился "паспортный скандал".

Венгрия начала действовать так, словно Закарпатье - ее территория, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

В комментарии DT.UA Боднар отметил, что речь идет не только о выдаче паспортов или введение должности "правительственного уполномоченного, ответственного за развитие Закарпатской области".

"Если Украина не будет реагировать на такие действия Будапешта, то эта безнаказанность приведет к непредсказуемым последствиям. Наша цель - показать, что на регион распространяется украинский суверенитет, который мы будем защищать", - подчеркнул замминистра.

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Напомним, на минувшей неделе между Будапештом и Киевом разгорелся "паспортный скандал". Причиной стало скрытое видео с венгерского консульства в Берегово, на котором гражданам Украины предоставляли венгерское гражданство и призвали скрывать этот факт от украинской власти.

В четверг МИД Украины сообщил послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню, что один из консулов Венгрии в городе Берегово объявлен персоной нон грата.

В ответ на это решение Будапешт высылает первого секретаря украинского посольства в Венгрии.